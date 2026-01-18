В Испании сошли с рельсов два поезда, движение остановлено
Фото: wikipedia
Оператор железнодорожной инфраструктуры Adif предупредил о том, что два скоростных поезда сошли с рельсов в испанской провинции Кордова, сообщает Zakon.kz.
Компания опубликовала пост в социальной сети X (бывшая Twitter).
"Поезд дальнего следования высокой скорости LD AV Iryo 6189 по маршруту Малага – Пуэрта-де-Аточа (Мадрид) сошел с рельсов… выехав на соседний путь. По соседнему пути следовал поезд LD AV 2384 по маршруту Пуэрта-де-Аточа – Уэльва, который также сошел с рельсов", – говорится в сообщении.
Как уточняется, поезда, курсировавшие по высокоскоростной линии между Севильей и Мадридом, перенаправляются в пункт отправления. Движение приостановлено.
На место происшествия выехали службы экстренной помощи.
О пострадавших пока нет никакой информации.
El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga - Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha - Huelva , que también ha descarrilado.— INFOAdif (@InfoAdif) January 18, 2026
Ранее сообщалось, что в Таиланде поезд с пассажирами попал в аварию и загорелся.
