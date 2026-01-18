#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Испании сошли с рельсов два поезда, движение остановлено

поезда сошли с рельсов в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 01:53 Фото: wikipedia
Оператор железнодорожной инфраструктуры Adif предупредил о том, что два скоростных поезда сошли с рельсов в испанской провинции Кордова, сообщает Zakon.kz.

Компания опубликовала пост в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Поезд дальнего следования высокой скорости LD AV Iryo 6189 по маршруту Малага – Пуэрта-де-Аточа (Мадрид) сошел с рельсов… выехав на соседний путь. По соседнему пути следовал поезд LD AV 2384 по маршруту Пуэрта-де-Аточа – Уэльва, который также сошел с рельсов", – говорится в сообщении.

Как уточняется, поезда, курсировавшие по высокоскоростной линии между Севильей и Мадридом, перенаправляются в пункт отправления. Движение приостановлено.

На место происшествия выехали службы экстренной помощи.

О пострадавших пока нет никакой информации.

Ранее сообщалось, что в Таиланде поезд с пассажирами попал в аварию и загорелся.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
