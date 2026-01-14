Вновь трагедия в Таиланде: поезд с пассажирами попал в аварию и загорелся

Пассажирский поезд Бангкок – Убон Ратчатхани врезался в строительный кран и сошел с рельсов, в нескольких вагонах вспыхнул пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Thai PBS, кран упал прямо перед проходом поезда. Трагедия, в которой погибли 32 человека, произошла на участке возведения эстакады скоростной железнодорожной линии в районе Сикхио.

"По данным Управления здравоохранения провинции Накхонратчасима, ситуация следующая: общее число пострадавших – 99 человек. Погибших – 32 человека, получивших тяжелые травмы – семь, ранения средней тяжести – 19, легкие травмы – 38, пропавших без вести – трое", – говорится в сообщении.

A construction crane collapsed onto a passenger train in northeastern Thailand on Wednesday, killing at least 22 people and injuring 64 others. The crane, part of an elevated high-speed rail project, fell on the Bangkok–Ubon Ratchathani train in Nakhon Ratchasima province,… pic.twitter.com/CNdOoEnhkg — The Pioneer (@TheDailyPioneer) January 14, 2026

Ранее неподалеку от острова Пхукет прогулочный катер столкнулся с рыболовным судном. На борту находились три члена экипажа и 52 туриста, среди которых были граждане Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России.

В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о состоянии казахстанских туристов, пострадавших в результате крушения прогулочного катера в Таиланде.