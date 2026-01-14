#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
509.75
594.67
6.46
Мир

Вновь трагедия в Таиланде: поезд с пассажирами попал в аварию и загорелся

трагедия в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 19:05 Фото: pixabay
Пассажирский поезд Бангкок – Убон Ратчатхани врезался в строительный кран и сошел с рельсов, в нескольких вагонах вспыхнул пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Thai PBS, кран упал прямо перед проходом поезда. Трагедия, в которой погибли 32 человека, произошла на участке возведения эстакады скоростной железнодорожной линии в районе Сикхио.

"По данным Управления здравоохранения провинции Накхонратчасима, ситуация следующая: общее число пострадавших – 99 человек. Погибших – 32 человека, получивших тяжелые травмы – семь, ранения средней тяжести – 19, легкие травмы – 38, пропавших без вести – трое", – говорится в сообщении.

Ранее неподалеку от острова Пхукет прогулочный катер столкнулся с рыболовным судном. На борту находились три члена экипажа и 52 туриста, среди которых были граждане Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России.

В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о состоянии казахстанских туристов, пострадавших в результате крушения прогулочного катера в Таиланде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии
19:49, 24 октября 2024
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии
Не менее 10 человек пострадали в Таиланде во время крушения поезда
12:54, 09 августа 2025
Не менее 10 человек пострадали в Таиланде во время крушения поезда
Пассажирский поезд сошел с рельсов в России
15:22, 29 июля 2024
Пассажирский поезд сошел с рельсов в России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: