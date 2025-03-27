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Общество

Казахстанец проломил забор спецЦОНа во время экзамена по вождению

дорожный знак, ДТП, экзамен, видео, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 11:08 Фото: pexels
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) во время практического экзамена на права зафиксировано в специализированном центре обслуживания населения для автомобилистов Алматы. Так, кандидат в водители врезался в забор, разрушив его. К счастью, никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовала для общественности пресс-служба "Правительство для граждан".

"Эти кадры напоминают нам о том, что важно не только знание теории, но и наличие практических навыков вождения. Будьте внимательны за рулем и помните: дорога не прощает ошибок", – отмечено в описании к публикации за 26 марта 2025 года.

Также специалисты уточнили, что в 2024 году по стране было зафиксировано 48 подобных инцидентов.

Кандидаты в водители сбивали дорожные знаки, выезжали за бордюр, врезались в ограждения или другие автомобили, предназначенные для сдачи экзамена.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 11:08
Казахстанцам напомнили о замене водительских прав без посещения ЦОНа

Интересно, что 13 марта 2025 года депутат Марат Кожаев предложил ввести государственный контроль за учебными организациями по подготовке водителей. Сенатор считает, что надо обновить учебные программы автошкол, сделав акцент на безопасность и культуру поведения на дороге, а также пересмотреть порядок сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения, включая введение испытательного срока для новых водителей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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