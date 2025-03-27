Казахстанец проломил забор спецЦОНа во время экзамена по вождению

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) во время практического экзамена на права зафиксировано в специализированном центре обслуживания населения для автомобилистов Алматы. Так, кандидат в водители врезался в забор, разрушив его. К счастью, никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовала для общественности пресс-служба "Правительство для граждан".

"Эти кадры напоминают нам о том, что важно не только знание теории, но и наличие практических навыков вождения. Будьте внимательны за рулем и помните: дорога не прощает ошибок", – отмечено в описании к публикации за 26 марта 2025 года.

Также специалисты уточнили, что в 2024 году по стране было зафиксировано 48 подобных инцидентов.

Кандидаты в водители сбивали дорожные знаки, выезжали за бордюр, врезались в ограждения или другие автомобили, предназначенные для сдачи экзамена.

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Интересно, что 13 марта 2025 года депутат Марат Кожаев предложил ввести государственный контроль за учебными организациями по подготовке водителей. Сенатор считает, что надо обновить учебные программы автошкол, сделав акцент на безопасность и культуру поведения на дороге, а также пересмотреть порядок сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения, включая введение испытательного срока для новых водителей.