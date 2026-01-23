#Казахстан в сравнении
Происшествия

Сильный снегопад парализовал дороги Шымкента: за сутки более 50 ДТП

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 23:35 Фото: Zakon.kz
Сильный снегопад стал серьезным испытанием для коммунальных служб и водителей Шымкента. За последние сутки в городе зарегистрировано более 50 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 23 января otyrar.kz, пострадавших и погибших нет.

В период непогоды на уборку улиц и магистралей были направлены сотни единиц спецтехники и тысячи работников коммунальных служб. Для обработки дорог заготовлены значительные запасы противогололедных материалов – песка и соли. Также определены специальные участки для вывоза снега.

"Сформирован достаточный запас инертных материалов: 25 тысяч кубометров песка и 15 тысяч тонн соли. Для вывоза снега определены свободные земельные участки, согласованные с районными акиматами. Вся техника и штат полностью обеспечены в рамках договоров государственно-частного партнерства", – сообщили в пресс-службе акимата Шымкента.

Из-за снегопада в городе фиксировались случаи падения деревьев. Одна из жительниц прислала видео, на котором ее автомобиль оказался зажат под упавшим деревом. По предварительным данным, в этом инциденте никто не пострадал.

Полиция призывает водителей соблюдать повышенные меры безопасности: снижать скорость, выдерживать дистанцию, избегать резких маневров и быть особенно внимательными на перекрестках и пешеходных переходах.

"Все ДТП носят характер происшествий с материальным ущербом. Мы просим участников дорожного движения не превышать скорость и учитывать сложные погодные условия", – отметили в полиции.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни улучшения погоды не ожидается. По прогнозам, Шымкент и Туркестанская область останутся под влиянием снежного циклона, сопровождающегося метелью, гололедом и туманом. Небольшое повышение температуры ожидается лишь к началу февраля.

Ранее сообщалось, что в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
