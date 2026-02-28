#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Общество

Водителю большегруза пришлось вызывать спасателей в Карагандинской области

авто, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 10:40 Фото: скриншот видео
В Карагандинской области спасатели отыскали водителя грузового авто, который застрял в степях из-за сломавшегося транспорта, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что на пульт "112" поступила информация о том, что 26 февраля водитель на грузовом автомобиле выехал из Астаны в поселок Шубарколь Карагандинской области и перестал выходить на связь.

"На место выехали спасатели и полицейские, которые прочесывали территорию. Поискам мешало темное время суток и протяженные степные участки, где легко потерять ориентир. Ночью 28 февраля поисковые группы обнаружили мужчину в 35 км от села Талдысай".МЧС РК

На видео спасательной операции видно, что у большегруза вылетели колеса. Мужчина рассказал, как оказался в затруднительном положении и перестал выходить на связь.

"26 февраля я выехал из Астаны в Карагандинскую область. Но в пути у меня сломалась машина. Из-за этого застрял в степях. Сейчас все хорошо, мне помогли спасатели, спасибо им", – сказал водитель большегруза.

Медицинская помощь водителю не потребовалась.

Пилоты "Казавиаспас" совместно с врачами санитарной авиации экстренно доставили младенца из Степногорска в Кокшетау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Карагандинские спасатели пришли на помощь водителю, застрявшему в снегу
20:56, 15 февраля 2026
Карагандинские спасатели пришли на помощь водителю, застрявшему в снегу
Большегруз попал в снежный занос на трассе в Актюбинской области
15:08, 03 января 2026
Большегруз попал в снежный занос на трассе в Актюбинской области
Спасатели пришли на помощь туристам, застрявшим в ущелье в Жетысуской области
00:41, 04 августа 2024
Спасатели пришли на помощь туристам, застрявшим в ущелье в Жетысуской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
10:48, Сегодня
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
10:02, Сегодня
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
09:25, Сегодня
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
08:41, Сегодня
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: