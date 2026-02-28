Водителю большегруза пришлось вызывать спасателей в Карагандинской области

В Карагандинской области спасатели отыскали водителя грузового авто, который застрял в степях из-за сломавшегося транспорта, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что на пульт "112" поступила информация о том, что 26 февраля водитель на грузовом автомобиле выехал из Астаны в поселок Шубарколь Карагандинской области и перестал выходить на связь.

"На место выехали спасатели и полицейские, которые прочесывали территорию. Поискам мешало темное время суток и протяженные степные участки, где легко потерять ориентир. Ночью 28 февраля поисковые группы обнаружили мужчину в 35 км от села Талдысай". МЧС РК

На видео спасательной операции видно, что у большегруза вылетели колеса. Мужчина рассказал, как оказался в затруднительном положении и перестал выходить на связь.

"26 февраля я выехал из Астаны в Карагандинскую область. Но в пути у меня сломалась машина. Из-за этого застрял в степях. Сейчас все хорошо, мне помогли спасатели, спасибо им", – сказал водитель большегруза.

Медицинская помощь водителю не потребовалась.

Пилоты "Казавиаспас" совместно с врачами санитарной авиации экстренно доставили младенца из Степногорска в Кокшетау.