Происшествия

Экстренную транспортировку ребенка совершил вертолет МЧС в области Абай

Вертолет МЧС в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 21:07 Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели срочно транспортировали ребенка в области Абай на вертолете. Он прилетел за малышом в Аягоз из Семея, сообщает Zakon.kz.

Самочувствие ребенка стало резко ухудшаться. Состояние малыша требовало срочной медицинской помощи. Отвезти маленького пациента к врачам на наземном транспорте не представлялось возможным, причины не уточняются. Было принято решение применить санавиацию.

"Сегодня, 20 января 2026 года, по линии санитарной авиации был выполнен санитарный авиарейс вертолетом МЧС по маршруту Семей – Аягоз – Семей", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Спасатели отмечают, что благодаря профессионализму экипажа и медицинских работников санитарной авиации перелет прошел благополучно. Ребенка 2025 года рождения доставили в больницу.

Ранее Zakon.kz написал, что два газовых баллона вынесли из горящего автодома в Астане.

