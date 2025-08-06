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Происшествия

Ребенка экстренно доставили вертолетом из Аягоза в Семей

ребенка экстренно доставили вертолетом из Аэгода в Семей, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 23:02 Фото: пресс-служба МЧС РК
Пилоты Казавиаспас МЧС РК совместно с врачами санавиации транспортировали ребенка из Аягоза в медучреждение города Семея, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в министерстве, пилоты и врачи благополучно доставили пациента до места назначения.

"Вертолеты МЧС находятся в постоянной готовности для оказания экстренной медицинской помощи в условиях большой удаленности поселков", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Мангистау провели сложную операцию по сохранению почки.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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