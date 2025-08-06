Ребенка экстренно доставили вертолетом из Аягоза в Семей

Пилоты Казавиаспас МЧС РК совместно с врачами санавиации транспортировали ребенка из Аягоза в медучреждение города Семея, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в министерстве, пилоты и врачи благополучно доставили пациента до места назначения.

"Вертолеты МЧС находятся в постоянной готовности для оказания экстренной медицинской помощи в условиях большой удаленности поселков", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Мангистау провели сложную операцию по сохранению почки.