Ребенка экстренно доставили вертолетом из Аягоза в Семей
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пилоты Казавиаспас МЧС РК совместно с врачами санавиации транспортировали ребенка из Аягоза в медучреждение города Семея, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в министерстве, пилоты и врачи благополучно доставили пациента до места назначения.
"Вертолеты МЧС находятся в постоянной готовности для оказания экстренной медицинской помощи в условиях большой удаленности поселков", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Мангистау провели сложную операцию по сохранению почки.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript