Происшествия

"Нас 20 человек – нам не страшно": неизвестные теперь угрожают убийствами в школах Кокшетау

Фото: Zakon.kz
Злоумышленники продолжают рассылать тревожные заявления якобы о готовящихся атаках на школы 22 января 2026 года. После Алматы такая информациях "гуляет" в чатах жителей Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

В тексте рассылки говорится о якобы готовящемся теракте и "жесткой расправе" над детьми, упоминаются школы №14, 18, 12, 21, 4, 11, 16, 17, 19, 1. Автор также добавляет: "Нас 20 человек. Нам не страшно".

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области уточнили, что по распространяемому в социальных сетях сообщению проводится проверка.

"В ходе первоначальных мероприятий данные факты не нашли своего подтверждения. Распространяемая информация является фейковой и не соответствует действительности. В настоящее время приняты меры по обеспечению безопасности".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Одновременно, подчеркнули стражи порядка, проводится комплекс мер по установлению авторов сообщения.

"Ситуация находится на контроле руководства департамента полиции. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации. Просим не пересылать и не тиражировать непроверенные сообщения".Пресс-служба ДП Акмолинской области




Неизвестные угрожают массовыми убийствами в школах: важная деталь в тексте фейкового сообщения

Почти аналогичные сообщения получали жители Алматы 19 января. Тогда в ДП города заверили, что автор и источник фейкового послания будет установлен.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
