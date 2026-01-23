"Доведу дело до конца любой ценой": история с "терактами" в школах Кокшетау получила продолжение

История с фейковыми сообщениями о терактах в школах города Кокшетау имеет продолжение – появились слухи о якобы найденном взрывном устройстве около одной из школ, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 января 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области.

"Распространяемые в социальных сетях сообщения о нападении на учебные заведения Кокшетау и обнаружении взрывного устройства являются фейковыми и не соответствуют действительности. В настоящее время проводится комплекс мер по установлению авторов сообщений. Просим граждан соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – говорится в сообщении.

В тексте распространяемых рассылок фигурирует коляска с техническим прибором и следующие сообщения: "в список добавляется школа 9, ждите; несмотря на то, что мой подельник был задержан, я доведу это дело до конца любой ценой".

Казахстанцев просят не пересылать и не тиражировать непроверенные сообщения.

Накануне полиция уже опровергала тревожные заявления о якобы готовящихся 22 января атаках на школы Кокшетау. В тексте рассылки упоминали школы №14, 18, 12, 21, 4, 11, 16, 17, 19, 1.