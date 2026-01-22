Подростки обокрали несколько продуктовых киосков в Восточном Казахстане

В Восточно-Казахстанской области подростки обокрали киоски по продаже хлеба и кур-гриль, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что на заседании в акимате Алтая рассказали, что в ночь с 20 на 21 января в городе были совершены кражи из двух торговых объектов. Злоумышленники проникли в хлебный ларек и в павильон по продаже кур-гриль.

"Установить подозреваемых полицейским удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Это двое несовершеннолетних, один из них является жителем Алтая, второй прибыл из Усть-Каменогорска", – говорится в сообщении.

Подростки, по предварительным данным, украли деньги, а потом на такси уехали в Усть-Каменогорск. В связи со случившимся ведется досудебное расследование.

Алматинку средь бела дня связали и ограбили на 30 млн тенге.