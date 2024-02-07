Популярные лотерейные киоски перестали работать по Казахстану

По Казахстану приостановили работу киосков по продаже электронной моментальной лотереи. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта.

В ведомстве уточнили, что от казахстанцев и государственных органов часто поступали жалобы на эти киоски.

"Поэтому Министерство туризма и спорта в 2023 году дважды – в мае и ноябре направило в адрес оператора лотереи – АО "Сәтті Жұлдыз" рекомендации по совершенствованию организации работы лотоклубов и электронной моментальной лотереи", – говорится в сообщении за 7 февраля 2024 года.

"В соответствии с последними рекомендациями Министерства от 20 января 2024 года с 30 января 2024 года оператором лотереи временно приостановлено распространение электронной моментальной лотереи через терминалы/киоски "Lotomatic" на всей территории республики". Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Однако, подчеркивают специалисты, не исключено, что в некоторых местах продолжают функционировать поддельные аппараты, стилизованные визуально под официальные "желто-синие" терминалы "Lotomatic".

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

"В связи с этим просим граждан быть бдительными и не пользоваться услугами нелегальных лотерейных терминалов, а также сообщать в чат-бот министерства и "WhatsApp" (+7 707 9071507) обо всех фактах работы киосков "Lotomatic" или нелегальных лотерейных терминалов. Каждое обращение будет тщательно прорабатываться совместно с оператором лотереи и правоохранительными органами". Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Также сказано, что нарушители будут привлечены к ответственности.

9 января 2024 года в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу заявили, что организаторов онлайн-казино 1WIN объявили в международный розыск. Тогда в Агентстве отметили, что денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним. Только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около четыре миллиарда тенге.