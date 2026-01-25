#Казахстан в сравнении
Спорт

Серик Сапиев сделал жесткое заявление: в чем он обвинил своего зама на фоне скандала

Серик Сапиев, конфликт, обвинения, драка, Даурен Есимханов, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 19:44 Фото: Instagram/serik_sapiyev
Олимпийский чемпион Серик Сапиев, возглавляющий Управление физической культуры и спорта Карагандинской области, сделал жесткое заявление на фоне инцидента со своим заместителем Дауреном Есимхановым (призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо), сообщает Zakon.kz.

Свое обращение он 25 января опубликовал на своей странице в Instagram.

"Уважаемые казахстанцы! Спасибо всем за поддержку – она очень важна и ценна для меня. Хочу прояснить: произошедшее не является личным или бытовым конфликтом. Речь идет о сопротивлении со стороны определенных лиц, имеющих негласное влияние в регионе. Без моего ведома предпринималась попытка незаконной ротации руководителей спортивных организаций области. В момент, когда я обнаружил это, я попытался мирным путем пресечь это. Хочу открыто заявить, что никакие провокации никак не пошатнут мою решимость в реализации системных реформ в казахстанском спорте, о которых неоднократно говорил глава государства. Спасибо всем!" – заявил Сапиев.

Ранее стало известно, что Серик Сапиев и его заместитель оказались в центре скандала. Сообщалось, что небольшая потасовка между олимпийским чемпионом и Дауреном Есимхановым произошла 21 января 2026 года. Позднее инцидент между мужчинами прокомментировал советник президента Азиатского союза дзюдо и президент Федерации дзюдо Астаны Айдар Махметов. Позже Сапиев прокомментировал этот инцидент.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
