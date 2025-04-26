Серик Сапиев получил новый высокий пост в сфере спорта

Известный казахстанский боксер Серик Сапиев избран на пост президента Национального сурдлимпийского комитета Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом олимпийский чемпион сообщил 26 апреля на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья! Хочу поделиться с вами последними новостями. Я был избран президентом Национального Сурдлимпийского комитета. Сегодня на внеочередной конференции в качестве президента представил новый состав руководства комитета, а также обозначил предстоящие планы. Выражаю благодарность за поддержку Министерству туризма и спорта, а также всем ветеранам и спортивным деятелям, которые приняли участие в сегодняшнем мероприятии! Сурдлимпийцы, вперед!" – написал Серик Сапиев.

Серик Сапиев родился 16 ноября 1983 года в городе Абай (Карагандинская область). Получил высшее образование в Карагандинском государственном университете имени Е.А. Букетова, где в 2009 году окончил обучение по специальностям "Педагог физической культуры" и "Юриспруденция". В 2014 году он завершил обучение в Карагандинском государственном техническом университете (КарГТУ), получив степень бакалавра по специальности "Горное дело". В 2016 году в Казахской академии спорта и туризма защитил степень магистра педагогических наук. Также в 2014 году стал стипендиатом программы "Болашак", в рамках которой обучался по направлению "Спортивный менеджмент".

В разные годы работал спортивным директором Федерации бокса Казахстана, генеральным директором ПСК "Astana Arlans", депутатом Мажилиса Парламента РК, а также председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

С ноября 2024 года был руководителем Управления физической культуры и спорта Карагандинской области.

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