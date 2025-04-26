#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
515.03
584.82
6.24
Спорт

Серик Сапиев получил новый высокий пост в сфере спорта

Серик Сапиев, спорт, чемпион , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 23:00 Фото: Министерство туризма и спорта РК
Известный казахстанский боксер Серик Сапиев избран на пост президента Национального сурдлимпийского комитета Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом олимпийский чемпион сообщил 26 апреля на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья! Хочу поделиться с вами последними новостями. Я был избран президентом Национального Сурдлимпийского комитета. Сегодня на внеочередной конференции в качестве президента представил новый состав руководства комитета, а также обозначил предстоящие планы. Выражаю благодарность за поддержку Министерству туризма и спорта, а также всем ветеранам и спортивным деятелям, которые приняли участие в сегодняшнем мероприятии! Сурдлимпийцы, вперед!" – написал Серик Сапиев.

Серик Сапиев родился 16 ноября 1983 года в городе Абай (Карагандинская область). Получил высшее образование в Карагандинском государственном университете имени Е.А. Букетова, где в 2009 году окончил обучение по специальностям "Педагог физической культуры" и "Юриспруденция". В 2014 году он завершил обучение в Карагандинском государственном техническом университете (КарГТУ), получив степень бакалавра по специальности "Горное дело". В 2016 году в Казахской академии спорта и туризма защитил степень магистра педагогических наук. Также в 2014 году стал стипендиатом программы "Болашак", в рамках которой обучался по направлению "Спортивный менеджмент".

В разные годы работал спортивным директором Федерации бокса Казахстана, генеральным директором ПСК "Astana Arlans", депутатом Мажилиса Парламента РК, а также председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

С ноября 2024 года был руководителем Управления физической культуры и спорта Карагандинской области. 

Ранее сообщалось, что у председателя Агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадама Саткалиева появились два заместителя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Бакыт Кусакбаева принесла Казахстану третью медаль чемпионата Азии по дзюдо
Спорт
16:13, Сегодня
Бакыт Кусакбаева принесла Казахстану третью медаль чемпионата Азии по дзюдо
18-летняя чемпионка Франции погибла во время тренировки
Спорт
09:02, Сегодня
18-летняя чемпионка Франции погибла во время тренировки
Овечкин забил третью шайбу в текущем сезоне Кубка Стэнли
Спорт
08:28, Сегодня
Овечкин забил третью шайбу в текущем сезоне Кубка Стэнли
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: