Подростков разыскивают по всему Казахстану: раскрыты подробности убийства в Рудном

Фото: Zakon.kz

В прокуратуре Костанайской области раскрыли подробности убийства в Рудном, после которого двоих подростков объявили в розыск по всей стране, сообщает Zakon.kz.

Как следует из официального комментария пресс-службы областной прокуратуры: "23 января 2026 года в Рудном по факту убийства 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Установлены двое подозреваемых 2008 и 2009 годов рождения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание данных лиц, ход расследования находится на контроле". Ранее сообщалось, что по факту убийства в Рудном возбуждено уголовное дело по ст. 99 УК РК. В полиции Костанайской области сообщили, что подозреваемые лица установлены, а личный состав полиции ориентирован по всему Казахстану. Отмечалось, что принимаются меры к их задержанию.

