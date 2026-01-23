#Казахстан в сравнении
Происшествия

Подростков разыскивают по всему Казахстану: раскрыты подробности убийства в Рудном

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 18:30 Фото: Zakon.kz
В прокуратуре Костанайской области раскрыли подробности убийства в Рудном, после которого двоих подростков объявили в розыск по всей стране, сообщает Zakon.kz.

Как следует из официального комментария пресс-службы областной прокуратуры:

"23 января 2026 года в Рудном по факту убийства 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Установлены двое подозреваемых 2008 и 2009 годов рождения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание данных лиц, ход расследования находится на контроле".

Ранее сообщалось, что по факту убийства в Рудном возбуждено уголовное дело по ст. 99 УК РК. В полиции Костанайской области сообщили, что подозреваемые лица установлены, а личный состав полиции ориентирован по всему Казахстану. Отмечалось, что принимаются меры к их задержанию.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
