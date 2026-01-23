Двоих подростков разыскивают по всему Казахстану: названа причина

В социальных сетях появилась информация, что полиция Костанайской области разыскивает двоих подростков по всей стране. Причины – убийство в Рудном. Информацию сегодня, 23 января 2026 года, подтвердили в пресс-службе областного департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Как пишет tobol_info, по информации, полученной из ориентировки, особо тяжкое преступление совершили два подростка 2009 и 2008 годов рождения. По неофициальным данным, ими было совершено убийство парня 2006 года рождения. Сообщается, что на данный момент Управлением полиции Рудного разослана ориентировка о поиске подозреваемых.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 ("Убийство") УК РК. Установлены подозреваемые лица. Ориентирован личный состав полиции по всему Казахстану, принимаются меры к их задержанию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – заявили в пресс-службе ДП Костанайской области в пятницу.

16 января 2026 года стало известно, спустя год найден подозреваемый в вымогательстве и грабеже на 3 млн тенге в Алматы.