#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Происшествия

Двоих подростков разыскивают по всему Казахстану: названа причина

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 17:41 Фото: primeminister.kz
В социальных сетях появилась информация, что полиция Костанайской области разыскивает двоих подростков по всей стране. Причины – убийство в Рудном. Информацию сегодня, 23 января 2026 года, подтвердили в пресс-службе областного департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Как пишет tobol_info, по информации, полученной из ориентировки, особо тяжкое преступление совершили два подростка 2009 и 2008 годов рождения. По неофициальным данным, ими было совершено убийство парня 2006 года рождения. Сообщается, что на данный момент Управлением полиции Рудного разослана ориентировка о поиске подозреваемых.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 ("Убийство") УК РК. Установлены подозреваемые лица. Ориентирован личный состав полиции по всему Казахстану, принимаются меры к их задержанию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – заявили в пресс-службе ДП Костанайской области в пятницу.

16 января 2026 года стало известно, спустя год найден подозреваемый в вымогательстве и грабеже на 3 млн тенге в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Двое подростков сбежали из Центра помощи детям в Рудном
04:59, 08 апреля 2025
Двое подростков сбежали из Центра помощи детям в Рудном
В Казахстане убили заключенного
13:48, 29 апреля 2025
В Казахстане убили заключенного
Водителей элитного кортежа наказали в Туркестанской области: в полиции назвали причину
11:48, 20 октября 2025
Водителей элитного кортежа наказали в Туркестанской области: в полиции назвали причину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: