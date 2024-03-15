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Мощный снегопад в Алматы: сколько ДТП произошло на дорогах города

Мощный снегопад в Алматы: сколько ДТП произошло на дорогах города, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 09:41 Фото: Zakon.kz
После обеда 14 марта 2024 года Алматы погрузился в хаос из-за сильного снегопада. По данным полиции, водители, потеряв бдительность, совершили 22 дорожно-транспортных происшествия, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка уточнили, что в вечернее время дорожное движение было обеспечено посредством ручного регулирования.

"Всего за минувшие сутки в городе произошло 22 ДТП. Погибших нет. Понятно, что обильные осадки значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеют место быть заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта".Глава Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев

Но, как показывает практика, продолжил Шумаев, чаще всего этим явлениям предшествует низкая дисциплина участников дорожного движения.

"Некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, неуважительно относятся друг к другу. Пешеходы между тем перебегают дорогу в неположенном месте. В совокупности указанные факторы негативно отражаются на дорожной обстановке".Серик Шумаев

Также, согласно информации правоохранителей, 25 экипажей полка патрульной полиции и специализированного батальона осуществляли сопровождение снегоуборочной техники в момент ликвидации последствий обильного снегопада.

По данным справочника "2ГИС", загруженность дорог вечером 14 марта составляла 11 баллов.

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Что творилось в городе в тот момент, можно прочитать по ссылке.

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