События

Опасная погода: в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 21:09 Фото: Zakon.kz
В 15 областях Казахстана на 24 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается снег, днем на западе, юге, в горных районах области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на юге, в горных районах области, днем на западе, юге, в горных районах области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, юге, западе, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, востоке Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель.

Ночью на западе, севере области Улытау днем на западе, севере, в центре ожидаются снег, низовая метель. В Жезказгане днем ожидаются снег, низовая метель.

Ночью и утром на севере Кызылординской области ожидается гололед. На севере, в центре области туман.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. На севере, в центре области ожидается гололед. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью на востоке Атырауской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, в центре области порывы 15-18 м/с.

В Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

Ночью в области Абай ожидаются снег, метель, днем на севере, в центре области ожидаются снег, метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на севере области порывы 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. В Костанае ночью и утром ожтдается туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель.

На востоке, в горных районах области Жетысу временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что снег и мороз в Алматы сохранятся до конца января.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
