Аким Рудного сообщил о задержании подозреваемых в убийстве
Двое подростков из Рудного, подозреваемые в убийстве, были объявлены в розыск по всему Казахстану. Сегодня, 24 января 2026 года, из заявления акима города Виктора Ионенко стало известно об их задержании, сообщает Zakon.kz.
23 января по факту убийства в Рудном возбудили уголовное дело по ст. 99 УК РК. Согласно распространенной ориентировке, особо тяжкое преступление совершили два подростка 2009 и 2008 годов рождения.
Уже 24 января аким Виктор Ионенко выразил соболезнования родным и близким.
Он также добавил, что подозреваемые в совершении преступления установлены и задержаны.
"В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные действия по установлению причин, повлекших смерть", – уточнил аким Рудного.
Далее отмечено, что данный факт находится на контроле Министерства внутренних дел и Департамента полиции Костанайской области.
Корреспондент Zakon.kz запросил подтверждение информации в пресс-службе регионального ДП.
