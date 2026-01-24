Аким Рудного сообщил о задержании подозреваемых в убийстве

Фото: Zakon.kz

Двое подростков из Рудного, подозреваемые в убийстве, были объявлены в розыск по всему Казахстану. Сегодня, 24 января 2026 года, из заявления акима города Виктора Ионенко стало известно об их задержании, сообщает Zakon.kz.

23 января по факту убийства в Рудном возбудили уголовное дело по ст. 99 УК РК. Согласно распространенной ориентировке, особо тяжкое преступление совершили два подростка 2009 и 2008 годов рождения. Материал по теме Подростков разыскивают по всему Казахстану: раскрыты подробности убийства в Рудном Уже 24 января аким Виктор Ионенко выразил соболезнования родным и близким. Он также добавил, что подозреваемые в совершении преступления установлены и задержаны. "В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные действия по установлению причин, повлекших смерть", – уточнил аким Рудного. Далее отмечено, что данный факт находится на контроле Министерства внутренних дел и Департамента полиции Костанайской области. Корреспондент Zakon.kz запросил подтверждение информации в пресс-службе регионального ДП.

