Талая вода чуть не подтопила дома в Кызылординской области
Фото: Zakon.kz
Повышение температуры воздуха и активное таяние снега едва не стали причиной подтопления нескольких дворов в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.
Вода хлынула на улицы Касымова и Мамбет би поселка Жосалы Кармакшинского района к вечеру 8 марта 2025 года.
На подворья частных домов она зайти не успела благодаря оперативным действиям сотрудников ДЧС, местных исполнительных органов и полиции.
"Всего в ликвидации последствий было задействовано более 150 человек и 14 единиц техники, в том числе мотопомпы. На данный момент работы по откачке и отводу талых вод полностью завершены, ситуация стабильная", – рассказали в региональном Департаменте по ЧС.
Ранее в Кызылординской области вынесли приговор бывшему заместителю руководителя Управления магистральных газопроводов, которого признали виновным в хищении более 279 млн тенге. Деньги были выделены на реконструкцию газопровода.
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