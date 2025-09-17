#АЭС в Казахстане
События

В Алматы молодежь держала вахту у затопленного арыка, чтобы спасти пешеходов

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 15:44 Фото: unsplash
Сильный дождь прошел в Алматы 16 сентября, создав серьезные проблемы как для автовладельцев, так и для пешеходов, сообщает Zakon.kz.

Так, на перекрестке улиц Манаса – Жандосова затопило арык настолько, что он стал опасной водной преградой для пешеходов, направляющихся к переходу через дорогу. Видео со сложившейся ситуацией опубликовала в Instagram алматинка Динара.

В описании девушка рассказала, что порядка 10 человек проваливались в яму с водой по голову. И таких пострадавших было бы больше, если бы молодые люди не остались там и не начали предупреждать прохожих. Динара, которая тоже упала бы туда, если бы ее не остановили, осталась помогать. И ушла оттуда после того, как участок заложили досками, а в арык погрузили самокаты, чтобы была видна глубина.

Очень не повезло 16-летнему школьнику, который упал туда и обронил свой телефон. Парень несколько раз погружался в воду, но не смог его найти.

Со слов Динары, приезда городских служб ждали более 1,5 часа. И молодежь в это время не уходила, дабы уберечь других людей от падения.

В Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города участок арыка на Манаса – Жандосова назвали проблемным.

"Основная причина – заасфальтированное покрытие, затрудняющее отвод воды. Для ликвидации последствий на место выехали бригады ГКП "Алматы тазалық". Выполнена очистка арыка, откачка воды, установлены мешкотары и ограждения. Для обеспечения дальнейшей устойчивой работы арычной системы планируется вскрытие асфальтового покрытия", – прокомментировали там инцидент.

Как стало известно, 16 сентября в Алматы выпало более половины месячной нормы осадков. В результате местами разрушились дороги и пострадали машины.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
