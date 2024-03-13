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Сыздыкбеков придумал, как избежать повторения подтоплений в Шымкенте

Сыздыкбеков придумал, как избежать повторения подтоплений в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 19:03 Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov
Аким Габит Сыздыкбеков обратился к жителям Шымкента. Он напомнил, что в городе выпали обильные осадки в виде дождя сверх нормы, в результате чего оказались подтопленными дворовые территории и жилые дома, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это произошло из-за неправильного функционирования дренажных и ирригационных систем.

"По причине массовых незаконных оформлений и выдачи земель, где были проложены ирригационные сети, их функционирование стало невозможным. На этих землях возведены жилые дома без учета водоотвода", – продолжил аким.

Также Сыздыкбеков уточнил, что на протяжении нескольких лет вопросы подтопления решались локально, что привело к отсутствию общей и целостной системы ирригации.

"На данный момент совместными усилиями акимата и ДЧС были приняты оперативные меры по откачке воды на всех участках, ситуация сейчас стабильная и находится на контроле. Сегодня провел оперативное совещание и поручил создать специальную комиссию, которая тщательно изучит состояние имеющейся городской ирригационной системы". Габит Сыздыкбеков

Кроме того, он поручил пригласить профессиональных инженеров и экспертов для работы над улучшением и расширением существующей дренажной системы в целях предотвращения подобных ситуаций в будущем.

В конце февраля 2024 года Сыздыкбеков снизил ставки специального налогового режима розничного налога в городе.

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