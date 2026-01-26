Водитель маршрута №92 в Алматы скончался от инфаркта во время рейса

Внезапная смерть водителя автобуса маршрута №92 произошла сегодня, 26 января 2026 года, на пересечении проспекта Абая и улицы Саина, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ТОО "Алматыэлектротранс", в 14:35 водитель 1971 года рождения почувствовал резкое ухудшение здоровья на остановке, где горел запрещающий сигнал светофора.

Тогда один из пассажиров оперативно зашел в кабину и нажал на тормоз, что предотвратило возможное ДТП.

Несмотря на срочный вызов скорой помощи, водитель скончался на месте. Предварительный диагноз – острый инфаркт миокарда.

Также отмечено, что водитель прошел предрейсовый медицинский осмотр в 06:10, автобус проверили технически в 06:24.

"Инцидент произошел в первый рабочий день водителя по графику 2/2. Автобус повреждений не получил, пассажиры не пострадали". Пресс-служба ТОО "Алматыэлектротранс"

