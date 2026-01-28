Два человека погибли в серьезной аварии в Астане

Фото: Zakon.kz

На мосту Сарайшык в Астане произошла авария, в которой погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия", на месте работают сотрудники экстренных служб.

"Обстоятельства и причины аварии устанавливаются", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что после ДТП в элитном квадрате Алматы пострадали три человека.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: