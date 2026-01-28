#Казахстан в сравнении
Происшествия

Два человека погибли в серьезной аварии в Астане

ДТП в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 22:18 Фото: Zakon.kz
На мосту Сарайшык в Астане произошла авария, в которой погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

По информации Первого канала "Евразия", на месте работают сотрудники экстренных служб.


"Обстоятельства и причины аварии устанавливаются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после ДТП в элитном квадрате Алматы пострадали три человека.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
