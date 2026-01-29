Пару миллионов тенге взыскала казахстанка с акимата за упавшее на ее машину дерево

Более 2 млн тенге взыскала Ирина Карпенко с акимата города Костаная за упавшее на ее автомобиль дерево, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "Astana TV", инцидент произошел летом прошлого года. Тогда во дворе дома по ул. Кочубея во время урагана на ее машину рухнул старый тополь. В результате автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Женщина обратилась в суд с иском к городскому акимату. Однако суд первой инстанции ей отказал в удовлетворении требований. Несмотря на разочарование, пострадавшая пошла в апелляционный суд.

Там пришли к выводу, что дерево находилось на балансе отдела ЖКХ, который не обеспечил надлежащее содержание зеленых насаждений. Также суд установил, что ранее жители неоднократно подавали заявки на спил аварийных деревьев, но они остались без должного реагирования. В итоге решение суда первой инстанции отменили.

"Суд установил, что обращения о спиле опасных деревьев были направлены в государственный орган. Однако мер принято не было. В связи с этим апелляционная коллегия пришла к выводу, что ущерб имуществу истца причинен по вине ответчика", – прокомментировала пресс-секретарь Костанайского областного суда Ляззат Байгожина.

