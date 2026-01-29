#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Происшествия

Ворвались в дом с "огнестрелом": в Алматы задержали преступную группу за самоуправство

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 18:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы сотрудники полиции задержали группу лиц, подозреваемых в самоуправстве, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, несколько человек незаконно проникли в жилое помещение и применили насилие в отношении его владельцев, требуя исполнения своих условий. В ходе противоправных действий злоумышленники использовали предмет, внешне похожий на огнестрельное оружие, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью граждан.


В результате оперативно-следственных мероприятий все участники инцидента были установлены и задержаны. Из незаконного оборота изъяты предметы, представлявшие опасность. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

Начальник Управления по противодействию организованной преступности ДП Алматы Жанат Нургалиев подчеркнул, что попытки решать вопросы с применением насилия и запугивания недопустимы.

"Мы пресекли действия группы, которая пыталась добиться своих целей через давление и угрозы. Полиция работает для того, чтобы каждый житель был защищен, а каждый нарушитель закона понес ответственность. Своевременные сообщения граждан помогают нам действовать быстро и эффективно", – отметил он.

Карманница украла 4 млн тенге в автобусе Алматы.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
