Ворвались в дом с "огнестрелом": в Алматы задержали преступную группу за самоуправство

В Алматы сотрудники полиции задержали группу лиц, подозреваемых в самоуправстве, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, несколько человек незаконно проникли в жилое помещение и применили насилие в отношении его владельцев, требуя исполнения своих условий. В ходе противоправных действий злоумышленники использовали предмет, внешне похожий на огнестрельное оружие, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью граждан.





В результате оперативно-следственных мероприятий все участники инцидента были установлены и задержаны. Из незаконного оборота изъяты предметы, представлявшие опасность. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

Начальник Управления по противодействию организованной преступности ДП Алматы Жанат Нургалиев подчеркнул, что попытки решать вопросы с применением насилия и запугивания недопустимы.

"Мы пресекли действия группы, которая пыталась добиться своих целей через давление и угрозы. Полиция работает для того, чтобы каждый житель был защищен, а каждый нарушитель закона понес ответственность. Своевременные сообщения граждан помогают нам действовать быстро и эффективно", – отметил он.

