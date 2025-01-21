#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
529.99
546.63
5.21
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
529.99
546.63
5.21
Происшествия

В Алматы задержали преступную группу, притеснявшую предпринимателей

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 07:40 Фото: Zakon.kz
В Алматы задержаны представители криминалитета, оказывавшие давление на предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

В результате оперативных мероприятий в городе Алматы сотрудниками УБОП совместно с ДКНБ, при координации прокуратуры, ликвидирована противоправная деятельность охранного предприятия, неофициальные работники которого являлись представителями уголовно-преступной среды, передает пресс-служба МВД страны. Они путем инициирования конфликтных ситуаций и провокаций занимались захватом объектов, в которых в дальнейшем осуществляли "безопасность".

К примеру, в ноябре 2024 года с целью криминального покровительства и расширения сферы влияния они ворвались в караоке-бар, где избили владельца и охранников заведения.

"В полицию доставлено 10 участников преступной группы, шесть из которых взяты под стражу. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и холодное оружие. Проводится досудебное расследование по нескольким фактам хулиганства и самоуправства. Подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Работа в данном направлении продолжается", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Также стали известны новые подробности о кровавой бойне в одной из квартир Астаны.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
В Алматинской области застрял автобус с людьми
Происшествия
06:16, Сегодня
В Алматинской области застрял автобус с людьми
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: