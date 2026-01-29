18-летняя жительница Туркестана обвинила полицейских в принуждении к сексу

В Туркестанской области идет разбирательство в органах внутренних дел. Девушка сообщила, что полицейские принудили ее к половому акту. В МВД заявили, что проверят причастность сотрудников к происшествию, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Министерстве внутренних дел Казахстана, по заявлению 18-летней жительницы города Туркестана по факту "принуждения к половому сношению" возбуждено уголовное дело. При этом в ведомстве отметили, что указанные полицейские были уволены из полиции по результатам служебной проверки по отрицательным мотивам – за дискредитацию службы.

"Информация о возможной причастности бывших сотрудников полиции проверяется в полном объеме и получит принципиальную правовую оценку в рамках досудебного расследования". МВД РК

Отмечается, что проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

При этом ход расследования находится на особом контроле министра внутренних дел.

Ранее в Казнете был опубликован пугающий снимок девушки со связанными руками и ногами. Рот у потерпевшей заклеен скотчем. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области прокомментировали Zakon.kz произошедшее.