18-летняя жительница Туркестана обвинила полицейских в принуждении к сексу
Как пояснили в Министерстве внутренних дел Казахстана, по заявлению 18-летней жительницы города Туркестана по факту "принуждения к половому сношению" возбуждено уголовное дело. При этом в ведомстве отметили, что указанные полицейские были уволены из полиции по результатам служебной проверки по отрицательным мотивам – за дискредитацию службы.
"Информация о возможной причастности бывших сотрудников полиции проверяется в полном объеме и получит принципиальную правовую оценку в рамках досудебного расследования".МВД РК
Отмечается, что проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.
При этом ход расследования находится на особом контроле министра внутренних дел.
Ранее в Казнете был опубликован пугающий снимок девушки со связанными руками и ногами. Рот у потерпевшей заклеен скотчем. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области прокомментировали Zakon.kz произошедшее.