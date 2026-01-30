В Алматы ищут водителя-беглеца, сбившего курьера

В Алматы разыскивают водителя, сбившего курьера на мопеде. Момент происшествия зафиксировали на видео очевидцы, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах видно, как водитель легкомысленно перестраивается на большой скорости с одной полосы на другую и в какой-то момент он словно намеренно задевает мопед. Курьер теряет управление и падает на дорогу.

Инцидент произошел поздно вечером 29 января 2026 года.

На запрос корреспондента в городской пресс-службе Департамента полиции (ДП) уточнили, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Водитель неустановленного транспортного средства, следуя по улице Саина в восточном направлении, на пересечении с улицей Мустафина допустил столкновение с мопедом и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП)". Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что в настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению водителя.

Ночью 29 января после столкновения с деревом в Алматы погиб водитель 2005 года рождения. Об этом ДТП можно прочитать по следующей ссылке.