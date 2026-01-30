Грабеж с насилием в магазине Алматы сняли на видео
Фото: Zakon.kz
Разбой с применением физического насилия в одном из магазинов Алматы попал на видео, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Алматы, преступление произошло в одном из продуктовых магазинов Ауэзовского района.
"Неизвестный мужчина напал на женщину, причинил ей телесные повреждения и открыто похитил золотое украшение, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшей была своевременно оказана медицинская помощь", – сообщили в ДП.
По данному факту завели уголовное дело. В рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого установили и задержали. Украденное имущество изъято и приобщено к материалам уголовного дела.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.
29 января сообщалось о задержании в Алматы группы лиц, которые проникли в жилое помещение и применили насилие в отношении его владельцев, требуя исполнения своих условий.
