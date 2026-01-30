Спасатели помогли трехлетнему ребенку в Караганде
Фото: Zakon.kz
В Караганде, пока мама вышла из квартиры, трехлетний ребенок по неосторожности закрыл дверь изнутри и остался один. Женщина обратилась за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Используя лестницу, спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь изнутри. Ребенок не пострадал.
МЧС напоминает о важности соблюдения мер предосторожности. Никогда не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых даже на минуту!
Ранее иностранцы застряли на трассе в Костанайской области и обратились за помощью к спасателям.
