Спасатели помогли трехлетнему ребенку в Караганде

В Караганде, пока мама вышла из квартиры, трехлетний ребенок по неосторожности закрыл дверь изнутри и остался один. Женщина обратилась за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Используя лестницу, спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь изнутри. Ребенок не пострадал. МЧС напоминает о важности соблюдения мер предосторожности. Никогда не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых даже на минуту! Ранее иностранцы застряли на трассе в Костанайской области и обратились за помощью к спасателям.

