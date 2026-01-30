#Казахстан в сравнении
Происшествия

Спасатели помогли трехлетнему ребенку в Караганде

спасатели помогли трехлетнему ребенку в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 22:02 Фото: Zakon.kz
В Караганде, пока мама вышла из квартиры, трехлетний ребенок по неосторожности закрыл дверь изнутри и остался один. Женщина обратилась за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Используя лестницу, спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь изнутри. Ребенок не пострадал.

МЧС напоминает о важности соблюдения мер предосторожности. Никогда не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых даже на минуту!

Ранее иностранцы застряли на трассе в Костанайской области и обратились за помощью к спасателям.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
