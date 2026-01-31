Две цистерны с пропаном опрокинулись в Талдыкоргане

Фото: pixabay

В Талдыкоргане на улице Абылай хана с рельсов сошли две цистерны с пропановым газом. Инцидент произошел на тупиковом железнодорожном пути, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространилось видео. Автор ролика рассказал, что в районе перекрыли дороги. "На место происшествия были привлечены 25 сотрудников ДЧС и семь единиц техники, а также представители полиции и местных исполнительных органов. Был создан оперативный штаб. В целях обеспечения безопасности указанный участок улицы Абылай хана временно закрыт. Жителей города просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности", – прокомментировали ситуацию в ДЧС региона. Как уточняется, в результате ДТП никто не пострадал. "Железнодорожному полотну ущерб не причинен, ситуация находится под контролем, пострадавших нет", – отметили в ведомстве. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кертаев Айдос (@krisp.tdk) Ранее сообщалось, что грузовик иностранца съехал в кювет в ВКО.

