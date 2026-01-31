Две цистерны с пропаном опрокинулись в Талдыкоргане
В Талдыкоргане на улице Абылай хана с рельсов сошли две цистерны с пропановым газом. Инцидент произошел на тупиковом железнодорожном пути, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях распространилось видео. Автор ролика рассказал, что в районе перекрыли дороги.
"На место происшествия были привлечены 25 сотрудников ДЧС и семь единиц техники, а также представители полиции и местных исполнительных органов. Был создан оперативный штаб. В целях обеспечения безопасности указанный участок улицы Абылай хана временно закрыт. Жителей города просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности", – прокомментировали ситуацию в ДЧС региона.
Как уточняется, в результате ДТП никто не пострадал.
"Железнодорожному полотну ущерб не причинен, ситуация находится под контролем, пострадавших нет", – отметили в ведомстве.
