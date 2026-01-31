#Казахстан в сравнении
Происшествия

Две цистерны с пропаном опрокинулись в Талдыкоргане

цистерны с пропаном опрокинулись в Талдыкоргане, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 00:11 Фото: pixabay
В Талдыкоргане на улице Абылай хана с рельсов сошли две цистерны с пропановым газом. Инцидент произошел на тупиковом железнодорожном пути, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространилось видео. Автор ролика рассказал, что в районе перекрыли дороги.

"На место происшествия были привлечены 25 сотрудников ДЧС и семь единиц техники, а также представители полиции и местных исполнительных органов. Был создан оперативный штаб. В целях обеспечения безопасности указанный участок улицы Абылай хана временно закрыт. Жителей города просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности", – прокомментировали ситуацию в ДЧС региона.

Как уточняется, в результате ДТП никто не пострадал. 

"Железнодорожному полотну ущерб не причинен, ситуация находится под контролем, пострадавших нет", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что грузовик иностранца съехал в кювет в ВКО.

Елена Беляева
Елена Беляева
