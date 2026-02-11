#Казахстан в сравнении
Происшествия

Из России в Казахстан привезли две цистерны и более тысячи баллонов "веселящего газа"

задержание, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 10:39 Фото: Instagram/polisia_aqtobe
В Актюбинской области изъяты цистерны и баллоны "веселящего газа", привезенные из России, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 11 февраля 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона:

"В Актюбинской области в ходе оперативно-следственных мероприятий со склада изъяты две грузовые цистерны и 1033 баллонов с оксидом азота, которая поставлялись из Российской Федерации на территорию нашей страны".

Гражданам напомнили, что с 1 января вступили в действие законодательные поправки в части введения уголовной ответственности за незаконный оборот сильнодействующих веществ, в том числе оксида азота, известного как "веселящий газ".

"Попытки незаконного ввоза, хранения или сбыта сильнодействующих веществ будут жестко пресекаться на всех этапах – от границы до конечного потребителя", – предупреждает полиция.

9 февраля 2026 года МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением по "веселящему газу".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
