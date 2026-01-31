#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.02
597.27
6.59
Происшествия

Спасательная операция на трассе в ВКО: грузовик иностранца съехал в кювет

полицейские помогли иностранному водителю в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 22:01 Фото: polisia.kz
На 25-м км автодороги Усть-Каменогорск – Семей водитель грузового автомобиля Volvo, гражданин соседнего государства, при остановке не учел дорожные и погодные условия, в результате чего не справился с управлением и допустил съезд в кювет, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники батальона патрульной полиции.

"Полицейские организовали регулирование движения, обеспечили безопасность на участке и приняли меры по недопущению осложнения дорожной обстановки. В ходе работ по извлечению транспортного средства было временно ограничено движение автотранспорта. Сотрудники полиции продолжили контроль за дорожной ситуацией и обеспечивали безопасность проведения работ. Подъем грузового автомобиля осуществлялся с участием представителей АО "КазАвтоЖол", – говорится в сообщении.

Как уточняется, во время аварии никто не пострадал. После завершения всех мероприятий движение на данном участке автодороги было полностью восстановлено.

Полиция призывает водителей соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия, а также быть особенно внимательными при движении по загородным трассам.

Ранее сообщалось, что полицейские помогли найти потерявшегося четырехлетнего ребенка в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Почти нулевая видимость: автомобили съехали в кювет на трассе в ВКО
12:20, 02 января 2026
Почти нулевая видимость: автомобили съехали в кювет на трассе в ВКО
Автомобиль с пятью пассажирами съехал в кювет на трассе Алматы – Ташкент
23:52, 22 января 2026
Автомобиль с пятью пассажирами съехал в кювет на трассе Алматы – Ташкент
Два человека погибли во время взрыва на трассе в Восточном Казахстане
18:26, 19 ноября 2024
Два человека погибли во время взрыва на трассе в Восточном Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Red Bull Jump & Freeze 2026 возвращается в Алматы: восьмое по счёту зимнее шоу на Шымбулаке
21:19, Сегодня
Red Bull Jump & Freeze 2026 возвращается в Алматы: восьмое по счёту зимнее шоу на Шымбулаке
"Металлург" Никиты Михайлиса оформил очередную победу в КХЛ
20:40, Сегодня
"Металлург" Никиты Михайлиса оформил очередную победу в КХЛ
Клуб легендарного хоккеиста из Казахстана прервал серию поражений в КХЛ
19:52, Сегодня
Клуб легендарного хоккеиста из Казахстана прервал серию поражений в КХЛ
Звезда казахстанской борьбы вышла в финал крупного турнира в России
19:15, Сегодня
Звезда казахстанской борьбы вышла в финал крупного турнира в России
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: