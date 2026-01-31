Спасательная операция на трассе в ВКО: грузовик иностранца съехал в кювет

Фото: polisia.kz

На 25-м км автодороги Усть-Каменогорск – Семей водитель грузового автомобиля Volvo, гражданин соседнего государства, при остановке не учел дорожные и погодные условия, в результате чего не справился с управлением и допустил съезд в кювет, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники батальона патрульной полиции. "Полицейские организовали регулирование движения, обеспечили безопасность на участке и приняли меры по недопущению осложнения дорожной обстановки. В ходе работ по извлечению транспортного средства было временно ограничено движение автотранспорта. Сотрудники полиции продолжили контроль за дорожной ситуацией и обеспечивали безопасность проведения работ. Подъем грузового автомобиля осуществлялся с участием представителей АО "КазАвтоЖол", – говорится в сообщении. Как уточняется, во время аварии никто не пострадал. После завершения всех мероприятий движение на данном участке автодороги было полностью восстановлено. Полиция призывает водителей соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия, а также быть особенно внимательными при движении по загородным трассам. Ранее сообщалось, что полицейские помогли найти потерявшегося четырехлетнего ребенка в Астане.

