#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.75
586.77
6.38
Происшествия

Огонь подбирался к квартирам: пожарные спасли новостройку на левом берегу Астаны

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 00:35 Фото: Zakon.kz
В Астане 9 февраля пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилой комплекс в районе Есиль по улице А. Ермекова. Возгорание произошло на внешней облицовке восьмиэтажного здания, сообщает Zakon.kz.

К моменту прибытия первых подразделений пламя уже охватило фасад и быстро распространялось со второго по четвертый этаж, создавая угрозу для жильцов дома. Благодаря скоординированным действиям и выбранной тактике тушения пожарным удалось локализовать огонь и не допустить его проникновения внутрь квартир и дальнейшего распространения.

Очаг возгорания находился с внешней стороны здания. Взяв пожар под контроль, огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.

В результате происшествия пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Илийском районе Алматинской области, вблизи села Н. Тлендиева, произошел пожар в складских помещениях ангарного типа. К месту происшествия по повышенному рангу были незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Алматинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Жилой комплекс загорелся на левом берегу Астаны
20:00, 09 февраля 2025
Жилой комплекс загорелся на левом берегу Астаны
Крупный пожар в частном доме Алматы: пожарные предотвратили взрыв газбаллона
20:20, 11 сентября 2024
Крупный пожар в частном доме Алматы: пожарные предотвратили взрыв газбаллона
Пожарные в Алматы предотвратили взрыв на предприятии
13:39, 23 августа 2023
Пожарные в Алматы предотвратили взрыв на предприятии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Боксёр Джейк Пол расплакался после победы своей невесты на Олимпиаде-2026
01:19, 10 февраля 2026
Боксёр Джейк Пол расплакался после победы своей невесты на Олимпиаде-2026
Джон Джонс ответил, с каким легендарным бойцом ММА не хотел бы драться
00:44, 10 февраля 2026
Джон Джонс ответил, с каким легендарным бойцом ММА не хотел бы драться
Казахстанские прыгуны с трамплина провалились на Олимпиаде-2026
00:04, 10 февраля 2026
Казахстанские прыгуны с трамплина провалились на Олимпиаде-2026
Громкая сенсация произошла на турнире с участием Елены Рыбакиной
23:31, 09 февраля 2026
Громкая сенсация произошла на турнире с участием Елены Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: