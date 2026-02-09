Огонь подбирался к квартирам: пожарные спасли новостройку на левом берегу Астаны

В Астане 9 февраля пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилой комплекс в районе Есиль по улице А. Ермекова. Возгорание произошло на внешней облицовке восьмиэтажного здания, сообщает Zakon.kz.

К моменту прибытия первых подразделений пламя уже охватило фасад и быстро распространялось со второго по четвертый этаж, создавая угрозу для жильцов дома. Благодаря скоординированным действиям и выбранной тактике тушения пожарным удалось локализовать огонь и не допустить его проникновения внутрь квартир и дальнейшего распространения.

Очаг возгорания находился с внешней стороны здания. Взяв пожар под контроль, огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.

В результате происшествия пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

