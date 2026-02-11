Педагог выстрелил по мишени на голове студента в Алматы

Преподаватель выстрелил из учебного пневматического ружья по мишени, установленной на голове студента в Алматы. Инцидент произошел в колледже архитектуры, дизайна и инженерии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 11 февраля 2026 года в пресс-службе акимата Алматы, произошедшее не было связано с учебным процессом. По их информации, во время неформального общения преподавателя с группой был произведен выстрел из учебного пневматического ружья.

Вместо штатных пуль использовался мягкий предмет – вата. В результате инцидента никто не пострадал.

"Данные действия не являлись методом обучения или формой наказания. Администрация колледжа признает нарушение требований педагогической этики и техники безопасности", – прокомментировали инцидент в пресс-службе акимата корреспонденту Zakon.kz.

В городской администрации также добавили, что по факту проводится служебная проверка, приняты организационные меры. Какие именно дисциплинарные решения могут быть приняты в отношении преподавателя, пока не уточняется.

Похожий инцидент произошел 10 февраля 2026 года в Петропавловске. Выпускник стрелял из пистолета в школьном кабинете и объяснил свою выходку желанием похвастаться.