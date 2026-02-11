Педагог выстрелил по мишени на голове студента в Алматы
Фото: сгенерировано ИИ
Преподаватель выстрелил из учебного пневматического ружья по мишени, установленной на голове студента в Алматы. Инцидент произошел в колледже архитектуры, дизайна и инженерии, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили 11 февраля 2026 года в пресс-службе акимата Алматы, произошедшее не было связано с учебным процессом. По их информации, во время неформального общения преподавателя с группой был произведен выстрел из учебного пневматического ружья.
Вместо штатных пуль использовался мягкий предмет – вата. В результате инцидента никто не пострадал.
"Данные действия не являлись методом обучения или формой наказания. Администрация колледжа признает нарушение требований педагогической этики и техники безопасности", – прокомментировали инцидент в пресс-службе акимата корреспонденту Zakon.kz.
В городской администрации также добавили, что по факту проводится служебная проверка, приняты организационные меры. Какие именно дисциплинарные решения могут быть приняты в отношении преподавателя, пока не уточняется.
Похожий инцидент произошел 10 февраля 2026 года в Петропавловске. Выпускник стрелял из пистолета в школьном кабинете и объяснил свою выходку желанием похвастаться.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript