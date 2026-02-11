Автомойка попала под снос в Алматы

Сегодня, 11 февраля 2026 года, в пресс-службе Управления градостроительного контроля Алматы заявили о том, что автомойку, расположенную по улице Женис в мкр. Шугыла, сровняли с землей, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в управлении, внеплановая проверка показала, что на этом земельном участке без разрешения была построена автомойка с нежилыми помещениями.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание об устранении выявленных нарушений", – уточнили в ведомстве в среду.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос объекта специалисты начали еще во вторник, 10 февраля, с участием судебных исполнителей.

30 января сообщалось, что в Алматы стартовал демонтаж незаконного многоквартирного жилого комплекса (МЖК) "Достар Делюкс", расположенного в мкр. Мадениет, 185/8. Узнать подробности можно по этой ссылке.