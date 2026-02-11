#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.88
585.83
6.36
События

Автомойка попала под снос в Алматы

постройки, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 14:52 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 11 февраля 2026 года, в пресс-службе Управления градостроительного контроля Алматы заявили о том, что автомойку, расположенную по улице Женис в мкр. Шугыла, сровняли с землей, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в управлении, внеплановая проверка показала, что на этом земельном участке без разрешения была построена автомойка с нежилыми помещениями.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание об устранении выявленных нарушений", – уточнили в ведомстве в среду.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос объекта специалисты начали еще во вторник, 10 февраля, с участием судебных исполнителей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 14:52
Трехэтажное здание сносят в предгорье Алматы

30 января сообщалось, что в Алматы стартовал демонтаж незаконного многоквартирного жилого комплекса (МЖК) "Достар Делюкс", расположенного в мкр. Мадениет, 185/8. Узнать подробности можно по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Автомойка ушла под снос в Алматы
09:36, 06 августа 2025
Автомойка ушла под снос в Алматы
В Алматы начали сносить крупную автомойку
15:51, 27 августа 2024
В Алматы начали сносить крупную автомойку
В Алматы сносят очередную автомойку
17:14, 05 сентября 2024
В Алматы сносят очередную автомойку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Провалом закончилось первое выступление казахстанца на Олимпиаде в Италии
14:44, Сегодня
Провалом закончилось первое выступление казахстанца на Олимпиаде в Италии
Сколько четверных прыжков заявил Шайдоров в битве за медаль ОИ в произвольной программе
14:41, Сегодня
Сколько четверных прыжков заявил Шайдоров в битве за медаль ОИ в произвольной программе
Российский фигурист идёт на отчаянный шаг после поражения от казахстанца и украинца на ОИ
14:25, Сегодня
Российский фигурист идёт на отчаянный шаг после поражения от казахстанца и украинца на ОИ
Украинский полузащитник вернулся в "Атырау"
14:07, Сегодня
Украинский полузащитник вернулся в "Атырау"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: