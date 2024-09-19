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В Павлодаре студент напал с ножом на педагога

В Павлодаре студент напал с ножом на педагога, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 17:02 Фото: pxhere
18 сентября 2024 года в Павлодаре 17-летний студент напал с ножом на учителя. Преподаватель госпитализирован. В пресс-службе Управления образования области рассказали Zakon.kz подробности произошедшего инцидента.

Согласно данным ведомства, на одной из улиц города во дворе дома студент 2007 года рождения нанес педагогу ножевое ранение.

Мужчине была незамедлительно оказана медицинская помощь.

"По данному факту начато расследование. Студента задержали для выяснения обстоятельств", – подчеркнули в управлении.

Также после случившегося с руководителями организаций образования было проведено совещание.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием о состоянии пострадавшего в региональное Управление здравоохранения.

Там уточнили, что преподаватель получил ножевое ранение в область спины.

"Врачи провели хирургическую обработку раны. Сейчас пострадавший получает лечение в отделении хирургии. Его состояние стабильное".Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

Ранее стало известно о другом ужасающем происшествии в Северо-Казахстанской области: многодетная мать изрезала ножом дочку из-за невыполненного домашнего задания. Позднее врачи рассказали о состоянии 11-летней школьницы.

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Анастасия Московчук
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