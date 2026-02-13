Новорожденного и маму в Атырауской области экстренно вывезли из отрезанного от мира села

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Курмангазинском районе Атырауской области развернулась непростая спасательная операция. Из отдаленного села, расположенного в 275 км от райцентра, поступил экстренный вызов: помощи ждали молодая мама и ее новорожденный малыш, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, ситуация была критической: появившийся на свет преждевременно малыш нуждался в особом уходе, а снежные заносы и сильный гололед отрезали село от внешнего мира. Проезд на обычном транспорте был невозможен. "Несмотря на сложные погодные условия, спасатели на высокопроходимом внедорожнике оперативно добрались до места. Соблюдая предельную осторожность, они благополучно доставили маму и младенца в районную больницу", – отметили спасатели. Ранее сообщалось, что попавшую в ловушку корову вызволили спасатели Кызылорды.

