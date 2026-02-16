#Референдум-2026
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
496
588.01
6.42
Происшествия

В Алматы лавина остановила туристов, мечтавших о снежной "кругосветке"

Горы, горная местность, лавина, лавины, лавиноопасные районы, лавиноопасный район, лавиноопасный участок, лавиноопасные участки, опасность схода лавины, опасность схода лавин, сход лавины, сход лавин, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 12:14 Фото: pixabay
Турист едва не погиб под лавиной в горах Алматы из-за игнорирования предупреждений. Детали происшествия озвучили Zakon.kz в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Так, в ночь на 15 февраля 2026 года в службы экстренного реагирования поступило сообщение о том, что туристы шли по маршруту "Малая Алматинская кругосветка". Уже под пиком Фурманова один из них оказался под снежной лавиной – им потребовалась помощь спасателей.

"Путешественников" удалось быстро найти с помощью их геолокации.

"Оказалось, что под лавиной оказался мужчина 1989 года рождения. Его друг помог выбраться из-под снега до прибытия спасателей. Обоих туристов осмотрели медики и сопроводили в ущелье Кимасар, где передали родственникам", – рассказали в ведомстве.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 12:14
Лавинная опасность: в горах Алматы устанавливают блокпосты

Специалисты МЧС в очередной раз напоминают и предупреждают.

"С 16 по 19 февраля 2026 года сохраняется высокая вероятность схода лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы из-за нестабильного снежного покрова и продолжающихся осадков. Спасатели настоятельно советуют воздержаться от выхода на заснеженные склоны и соблюдать все меры безопасности. Любое движение может спровоцировать лавину".Пресс-служба МЧС РК

Чуть ранее мы рассказывали почти об аналогичной ситуации. Сноубордист катался по запрещенной трассе и его накрыла лавина. К счастью, спасатели его откапали живым.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
