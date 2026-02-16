В Алматы лавина остановила туристов, мечтавших о снежной "кругосветке"

Турист едва не погиб под лавиной в горах Алматы из-за игнорирования предупреждений. Детали происшествия озвучили Zakon.kz в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Так, в ночь на 15 февраля 2026 года в службы экстренного реагирования поступило сообщение о том, что туристы шли по маршруту "Малая Алматинская кругосветка". Уже под пиком Фурманова один из них оказался под снежной лавиной – им потребовалась помощь спасателей.

"Путешественников" удалось быстро найти с помощью их геолокации.

"Оказалось, что под лавиной оказался мужчина 1989 года рождения. Его друг помог выбраться из-под снега до прибытия спасателей. Обоих туристов осмотрели медики и сопроводили в ущелье Кимасар, где передали родственникам", – рассказали в ведомстве.

Специалисты МЧС в очередной раз напоминают и предупреждают.

"С 16 по 19 февраля 2026 года сохраняется высокая вероятность схода лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы из-за нестабильного снежного покрова и продолжающихся осадков. Спасатели настоятельно советуют воздержаться от выхода на заснеженные склоны и соблюдать все меры безопасности. Любое движение может спровоцировать лавину". Пресс-служба МЧС РК

