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Рыбаки на джипе провалились под лед в Акмолинской области

рыбаки провалились под лед Фото: скриншот видео
На озере Коржынколь Ерейментауского района Акмолинской области машина рыбаков частично ушла под лед, сообщает Zakon.kz.

Спасатели незамедлительно выехали на место вызова и вытащили машину с помощью специальной спасательной техники.

"Жертв и пострадавших нет. ДЧС Акмолинской области призывает жителей и гостей области воздержаться от поездок на льду!" Пресс-служба ДЧС Акмолинской области


Ранее сообщалось, что в восьми областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды.

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