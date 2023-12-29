Рыбаки на джипе провалились под лед в Акмолинской области
Фото: скриншот видео
На озере Коржынколь Ерейментауского района Акмолинской области машина рыбаков частично ушла под лед, сообщает Zakon.kz.
Спасатели незамедлительно выехали на место вызова и вытащили машину с помощью специальной спасательной техники.
"Жертв и пострадавших нет. ДЧС Акмолинской области призывает жителей и гостей области воздержаться от поездок на льду!" Пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Ранее сообщалось, что в восьми областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды.
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