Самоходный подъемник опасно наклонился на 90 градусов в Мангистау
Фото: instagram/112_aktau
16 февраля в соцсетях появилась фотография перевернутой крупногабаритной спецтехники. На кадрах видно, как самоходный подъемник наклонился к земле практически под углом 90 градусов, передает Zakon.kz.
Как пишет Lada.kz, инцидент произошел еще 4 февраля в 05:20 часов на месторождении Каракудук (скважина №802) в Мунайлинском районе.
"Во время проведения капитального ремонта при распакеровке бригадой №2 произошло падение самоходного подъемника XJ-250. В результате происшествия пострадавших нет. Скважина и устье скважины не повреждены", – прокомментировали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.
Для расследования дела создана комиссия, проводится служебное расследование.
12 февраля большегруз протаранил авто полицейских из-за гололеда в Алматинской области.
