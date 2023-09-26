Из-под земли забил фонтан в Экибастузе

26 сентября в социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как фонтан бьет из под земли, сообщает Zakon.kz.

В акимате прокомментировали данное видео.

"26 сентября при проведении гидравлических испытаний на тепловых сетях по улице Машхур Жусупа был выявлен дефект на сальниковом компенсаторе в тепловой камере 24Л на реконструированном участке магистрального трубопровода №2", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время ведутся работы по устранению повреждения.







Также в акимате сообщили, что согласно плана, с 26 по 30 сентября запланированы испытания тепломагистрали №2.

С 20 по 23 сентября провели работы по промывке и опрессовке вновь реконструируемых тепловых магистралей №5, 8, 12. В ходе испытаний на новых сетях повреждений не выявлено.

Ранее в Минэнерго высказались о готовности Экибастуза и Риддера к запуску тепла.