Большегруз протаранил авто полицейских из-за гололеда в Алматинской области
В Алматинской области из-за гололеда большегруз скатился вниз по дороге и врезался в стоящий автомобиль полицейских. Водителя спецтехники привлекут к ответственности, сообщает Zakon.kz.
В Алматинской области из-за сильного гололеда автомобили не смогли продолжить движение и скатывались вниз по дороге. Инцидент попал на видео.
"Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором видно, как машины теряют сцепление с дорогой и откатываются назад на подъеме. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, однако ситуация создала угрозу для участников движения", – говорится в публикации.
Комментируя ситуацию, в Департаменте полиции (ДП) Алматинской области отметили, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в ночь с 12 по 13 февраля.
"Сотрудниками полиции привлечен к ответственности водитель автомашины КАМАЗ, допустивший столкновение со служебным автомобилем полиции. В результате ДТП транспортным средствам причинены механические повреждения. Пострадавших нет".ДП Алматинской области
Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования ПДД, быть внимательными и ответственными на дорогах, особенно в непогоду.
13 февраля непогода спровоцировала ЧП в разных регионах Казахстана.
