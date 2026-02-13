#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Происшествия

Большегруз протаранил авто полицейских из-за гололеда в Алматинской области

Большегруз протаранил авто полицейских из-за гололеда в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 17:32 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области из-за гололеда большегруз скатился вниз по дороге и врезался в стоящий автомобиль полицейских. Водителя спецтехники привлекут к ответственности, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской области из-за сильного гололеда автомобили не смогли продолжить движение и скатывались вниз по дороге. Инцидент попал на видео.

"Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором видно, как машины теряют сцепление с дорогой и откатываются назад на подъеме. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, однако ситуация создала угрозу для участников движения", – говорится в публикации.

Комментируя ситуацию, в Департаменте полиции (ДП) Алматинской области отметили, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в ночь с 12 по 13 февраля.

"Сотрудниками полиции привлечен к ответственности водитель автомашины КАМАЗ, допустивший столкновение со служебным автомобилем полиции. В результате ДТП транспортным средствам причинены механические повреждения. Пострадавших нет".ДП Алматинской области

Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования ПДД, быть внимательными и ответственными на дорогах, особенно в непогоду.

13 февраля непогода спровоцировала ЧП в разных регионах Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Большегруз с товаром более 35 тонн отбуксировали полицейские в Акмолинской области
12:21, 17 февраля 2024
Большегруз с товаром более 35 тонн отбуксировали полицейские в Акмолинской области
Полицейского сбили насмерть на трассе в Алматинской области из-за гололеда
20:40, 20 декабря 2024
Полицейского сбили насмерть на трассе в Алматинской области из-за гололеда
В Шымкенте заблудившемуся водителю большегруза помог полицейский-полиглот
18:28, 27 мая 2024
В Шымкенте заблудившемуся водителю большегруза помог полицейский-полиглот
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Сегодня
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Сегодня
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Сегодня
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
17:10, Сегодня
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: