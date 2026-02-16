Алкоголь привел к череде убийств в Костанайской области

В Костанайской области с начала января зафиксирован резкий рост тяжких преступлений на бытовой почве. Правоохранители сообщили о череде убийств, совершенных во время распития спиртных напитков, передает Zakon.kz.

Как сообщили 16 февраля 2026 года в прокуратуре региона, только за первый месяц года в регионе зарегистрировано пять убийств. Два из них произошли в Костанае, два – в районе Беимбета Майлина и одно – в Рудном.

В четырех случаях преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения, при этом нападавшие и жертвы были ранее знакомы.



"Так, 2 января 2026 года в Костанае мужчина, находясь в состоянии опьянения, в ходе внезапной ссоры нанес ножевые ранения знакомому, который скончался на месте. После этого злоумышленник причинил ранения еще одному человеку, пытавшемуся остановить конфликт. В другом случае застолье закончилось трагедией: между двумя участниками вспыхнула ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта один из мужчин нанес оппоненту телесные повреждения находившимся в квартире топором", – отмечается в публикации.

По всем фактам ведутся досудебные расследования, устанавливаются все обстоятельства происшествий.

В надзорном органе также добавили, что алкоголь остается одним из главных факторов, провоцирующих насилие. При злоупотреблении спиртным человек теряет контроль над поведением, становится импульсивным и легче поддается агрессии и конфликтам.

