Происшествия

Врача убили в коридоре больницы в Жанаозене

врача убили в коридоре больницы в Жанаозене, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 22:45 Фото: Zakon.kz
Журналист Айсулу Дутбаева заявила о том, что в Жанаозене 28 января в коридоре медучреждения мужчина напал на врача-терапевта и ударил его ножом. Коллеги до последнего боролись за его жизнь, но пострадавший скончался. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.

По словам Дутбаевой, инцидент не связан с профессиональной деятельностью погибшего и не имеет отношения к его работе в медицинском учреждении.

"Инцидент носит бытовой характер. По неофициальной информации и со слов очевидцев, нападение могло произойти на почве ревности. Также сообщается, что нападавший является работником нефтяной отрасли. Его супруга работает в той же больнице медсестрой", – написала журналист в Facebook.

В полиции подтвердили, что в результате ножевого ранения скончался 29-летний врач.

"Подозреваемый в убийстве водворен в изолятор временного содержания. Предварительно установлено, что конфликт произошел между мужчинами на почве семейно-бытового конфликта. После произошедшего подозреваемый добровольно явился в управление полиции города Жанаозена и признался в содеянном", – рассказали в полиции.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 99 УК РК.

В данное время проводятся следственные мероприятия для объективного расследования всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что пациент напал на медработника в Уральске. Медработник получил ушибы лица и ссадины на шее.

Елена Беляева
Елена Беляева
