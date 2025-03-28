В Костанайской области предложили ужесточить правила продажи алкоголя

В регионе считают, что введение ограничений позволит снизить долю преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Корреспондент Zakon.kz узнала, почему именно в Костанайской области озвучили подобное предложение.

Каждое четвертое преступление жители Костанайской области совершают в состоянии алкогольного опьянения. Это второй показатель в республике. В Департаменте полиции признали, что улучшить ситуацию пока не удается. Более того, в 8 районах и городах, включая Костанай, зафиксировали рост "пьяной" преступности.

"К административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах в 2024 году привлекли свыше 17,5 тыс. лиц, что на 4,2 тыс. фактов, или на 30%, больше, чем в 2023 году. Более 3,2 тыс. человек понесли наказание за повторное нарушение. Многие в виде административного ареста", - описал текущую ситуацию в рамках отчетной встречи начальник Департамента полиции Костанайской области генерал-майор полиции Ерлан Файзуллин.

В регионе говорят о комплексном подходе к решению проблемы. Например, обращают внимание на необходимость увеличения количества мест в центрах адаптации и детоксикации (вытрезвителях). В 2024 году сюда попали более 25 тыс. человек. В среднем около 70 человек в день. Но коек не хватает.

Сегодня в Костанайской области работают четыре вытрезвителя в Костанае, Рудном, Тобыле и Аркалыке. Теперь рассматривают возможность открытия подобных заведений в Лисаковске, Житикаре, поселке Карабалык.

"Уже открыты два дополнительных пункта медицинского освидетельствования в Костанае на базе поликлиник для центральной и южной части города и в 73 сельских округах. Совместно с Управлением здравоохранения планируем увеличение количества медицинских работников, имеющих сертификат для проведения экспертиз по районам и сельским округам, где имеются фельдшерские акушерские пункты. Имеющих зависимость костанайцев направляют на принудительное лечение", – отметил Ерлан Файзуллин.

В 2024 году суды вынесли около 400 решений о направлении пьющих костанайцев на принудительное лечение. Но его прошли не все. В профильном медучреждении не хватает койко-мест. Сегодня власти рассматривают возможность расширения мощности за счет переезда в новое здание.

С другой стороны, в Костанайской области медленно, но верно растет количество сел, жители которых вовсе отказались от алкоголя. По данным на март 2025 год, таковых уже восемь. По официальной статистике, в 2024 году на этих территориях не зафиксировали ни одного уголовного правонарушения или семейно-бытовых конфликтов.

Это один из факторов, который побудил полицейских выйти с предложением об ужесточении требований к розничной реализации алкоголя. В Костанайской области более 5 тыс. объектов торговли спиртными напитками. За незаконную реализацию в 2024 году наказали почти 300 субъектов. Часть из них лишили лицензии.

"Санкции статьи 200 КоАП РК довольно суровые – от 100 тыс. тенге штрафа с приостановлением лицензии, а при повторном выявлении – лишение. Но это не останавливает отдельных предпринимателей. В Костанае владельца магазина в течение года 6 раз привлекали к административной ответственности. На нем два штрафа, приостановление лицензии и два лишения лицензии. Есть и другие, не менее яркие примеры", – отметил генерал-майор полиции Файзуллин.

Как пояснили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, для повышения эффективности работы по профилактике пьянства и алкоголизма в сентябре 2024 года заработал проект "Мәдени қоғам" ("Культурное общество").

В его рамках готовится пакет предложений об ужесточении требований к розничной реализации алкоголя. Работу полицейские ведут совместно с заинтересованными государственными органами. В своих предложениях костанайцы хотят учесть и закрыть существующие пробелы в правоприменительной практике. Например, "привязать" лицензию на продажу алкоголя не к конкретному юрлицу, а к точке реализации. Продвигают полицейские и идею запрета продажи спиртного во всех магазинах, кроме алкомаркетов.

Практика многих "трезвых" сел Казахстана показывает, что уровень преступности там, где спиртное не в ходу, намного ниже по сравнению с остальными – почти нулевой. А в одном из сел области Абай не произошло ни одного преступления за пять лет!

В населенных пунктах, где подобных запретов нет, фиксируют случаи, когда родители сами предлагают своим несовершеннолетним детям алкоголь. В Костанайской области одну такую мать наказали.