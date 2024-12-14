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Происшествия

Пьяная ссора в столовой военкомата закончилась убийством в Абайской области

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 15:47 Фото: pexels
В Абайской области вынесли приговор мужчине, который зарезал своего приятеля после распития спиртных напитков и ссоры, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась после вечернего застолья в столовой здания Урджарского районного отдела по делам обороны, в котором принимали участие подозреваемый П., работавший водителем М., охранник И., а также технический сотрудник Р.

"Около полуночи П. решил развезти товарищей по домам на своей машине. Высадив двоих около магазина "Акжол", между П. и Р. возник конфликт на почве прежних разногласий, который перерос в драку. В ходе потасовки П. несколько раз ударил Р. кулаком по лицу и нанес множественные удары ножом в область шеи, сердца, спины и живота, причинив тяжкий вред здоровью", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

От полученных травм мужчина скончался на месте, а нападавший скрылся с места преступления.

Суд признал П. виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сотрудники полиции Абайской области при содействии спецподразделения МВД РК предотвратили попытку хищения золотосодержащей руды с территории шахты в Жарминском районе. ​В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выйти на след преступной группы, состоящей из четырех мужчин.

Андрей Дюсупов
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