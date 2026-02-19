#Референдум-2026
События

Казахстанцы вновь почувствовали землетрясение

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 14:28 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 19 февраля 2026 года, на границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение, которое почувствовали жители Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК:

"Cетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 19 февраля 2026 года в 14:09 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 311 км на юго-восток от Алматы – на границе Кыргызстана и Китая. Координаты эпицентра – 42.176º с.ш. 80.438º в.д. Глубина – 15 км. Энергетический класс землетрясения – 12,8. Магнитуда MPV – 5,3".

По данным ведомства, подземные толчки ощутили жители девяти населенных пунктов Алматинской области. Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

  • Райымбекский район, с. Нарынкол – 3 балла, 66 км;
  • Кегенский район, с. Кеген – 3 балла, 137 км;
  • Кегенский район, с. Саты – 2 балла, 193 км;
  • Енбекшиказахский район, с. Кокпек – 2 балла, 201 км;
  • область Жетысу, Панфиловский район, г. Жаркент – 2 балла, 224 км;
  • Енбекшиказахский район, с. Шелек – 2 балла, 238 км;
  • Уйгурский район, с. Ж. Кайыпова – 2 балла, 266 км;
  • Енбекшиказахский район, с. Маловодное – 2 балла, 268 км;
  • Енбекшиказахский район, с. Тургень – 2 балла, 269 км.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 14:28
Что должно быть в тревожном чемоданчике, как себя вести, куда бежать при землетрясении

17 февраля 2026 года жители Алматы и Алматинской области почувствовали землетрясение. По данным МЧС, его очаг располагался на территории Казахстана в 74 км на восток от Алматы. Расчетная интенсивность составила 2-4 балла.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 14:28
МЧС открыло "горячие линии" с участием психологов после ощутимого землетрясения в Алматы и области

Позднее в ДЧС Алматы разъяснили, почему жителям не пришло оповещение об ощутимом землетрясении.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
