5 человек оказались под завалами: облицовка здания обрушилась в Астане
Фото: Zakon.kz
8 ноября 2025 года в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, инцидент произошел в районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік 24Б.
"По прибытии спасателей установлено, что произошло обрушение кондиционерной установки и облицовки на площади 150 кв. м при входе в магазин, расположенный на первом этаже здания", – говорится в сообщении.
Под завалами оказались 5 человек, их всех обнаружили и спасли. Пострадавших передали бригаде скорой помощи.
Угроза дальнейшего обрушения облицовки здания ликвидирована, на месте проведены демонтажные и аварийно-восстановительные работы, сообщили в МЧС.
7 ноября 2025 года в Павлодаре частично обрушилось здание строящейся школы. Под завалами обнаружили тело мужчины.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript