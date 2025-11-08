5 человек оказались под завалами: облицовка здания обрушилась в Астане

8 ноября 2025 года в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, инцидент произошел в районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік 24Б.

"По прибытии спасателей установлено, что произошло обрушение кондиционерной установки и облицовки на площади 150 кв. м при входе в магазин, расположенный на первом этаже здания", – говорится в сообщении.

Под завалами оказались 5 человек, их всех обнаружили и спасли. Пострадавших передали бригаде скорой помощи.

Угроза дальнейшего обрушения облицовки здания ликвидирована, на месте проведены демонтажные и аварийно-восстановительные работы, сообщили в МЧС.

7 ноября 2025 года в Павлодаре частично обрушилось здание строящейся школы. Под завалами обнаружили тело мужчины.

