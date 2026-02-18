#Референдум-2026
Происшествия

13-летнюю девочку средь бела дня неизвестные пытались силой затащить в машину в Таразе

остановка, люди, машина, попытка похищения, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 10:32 Фото: Instagram/kris.p.taraz
В Таразе на видео попала попытка похищения школьницы средь бела дня, сообщает Zakon.kz.

На видео, опубликованном 18 февраля 2026 года в одном из Instagram-пабликов, можно увидеть, как неизвестные пытаются силой затащить в машину девочку, которая стояла на остановке.

На публикацию отреагировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области, где заявили:

"Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в попытке похищения 13-летней девочки. В полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных на автомашине пытались похитить находившуюся на остановке девочку. По данному факту начато досудебное расследование. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции".

Отмечается, что подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее выяснение всех обстоятельств произошедшего".Пресс-служба ДП Жамбылской области

11 февраля 2026 года сообщалось, что в Алматы средь бела дня похитили мужчину.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
